POL-MFR: (412) Raub in Wendelstein - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Im Zeitraum von Samstagnachmittag (19.04.2025) bis Montagmorgen (21.04.2025) brachen Unbekannte in einen Kiosk im Nürnberger Stadtteil Gostenhof ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Kiosk in der Südlichen Fürther Straße in Nürnberg. Der hierdurch verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro ...

