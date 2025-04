Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (410) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am Montagabend

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (21.04.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt drei teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Die Polizei musste an mehreren Stellen Einschreiten, um ein unmittelbares Zusammentreffen der unterschiedlichen Versammlungsteilnehmer zu verhindern.

Unter dem Titel "Frohe Ostern! Auf dass die Deutschen ihre Eier wiederfinden!" versammelten sich ab etwa 18:30 Uhr in der Spitze rund 100 Versammlungsteilnehmer im östlichen Teil des Hallplatzes. Von hier aus setzte sich die Demonstration in Form eines Aufzugs ab etwa 19:15 Uhr über die Königstraße in Bewegung.

Gegen die Versammlung wurden zwei Gegenproteste angezeigt und durchgeführt. Eine "Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte" fand von 18:30 Uhr bis 19:10 Uhr auf der Westseite des Hallplatzes mit in der Spitze rund 120 Teilnehmern statt. Unter anderem aus Teilnehmern dieser Versammlung setzte sich ab etwa 19:10 Uhr ein Aufzug unter dem Titel "Nürnberg nazifrei" ebenfalls vom westlichen Hallplatz in Richtung Hefnersplatz mit in der Spitze etwa 400 Teilnehmern in Bewegung. An der hier geplanten Zwischenkundgebungsfläche löste sich diese Versammlung ab 19:30 Uhr weitgehend auf. Mehrere Gruppen ehemaliger Versammlungsteilnehmer versuchten im Fortgang an mehreren Stellen in den Nahbereich der erstgenannten Versammlung zu gelangen. Um das unmittelbare Zusammentreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern, mussten Polizeibeamte in diesem Zusammenhang mehrfach unmittelbaren Zwang gegen Protestierende anwenden. Zudem setzte die Polizei an verschiedenen Stellen auf den Einsatz von Sperrgittern. In der Peter-Vischer-Straße setzten sich mehrere Personen auf die Fahrbahn und versperrten so die geplante Aufzugstrecke. Im Einvernehmen mit der Versammlungsleitung des erstgenannten Aufzugs wurde daraufhin die Aufzugstrecke frühzeitig geringfügig angepasst, sodass die Blockade umgangen werden konnte. Eine weitere Sitzblockade in der Theatergasse konnte der Aufzug ungehindert seitlich umlaufen.

Während der Abschlusskundgebung der erstgenannten Versammlung sammelten sich auf dem Hallplatz rund zwei Dutzend Personen und ließen sich vermummt auf dem Boden nieder. Die Polizeiführung wertete die Aktion als Versammlung und forderte die Teilnehmer auf, die Vermummung abzulegen. Nachdem ein Großteil der Personen dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde bei den Betroffenen eine Identitätsfeststellung durchgeführt und Ermittlungsverfahren nach dem Versammlungsgesetz eingeleitet.

Gegen 20:45 Uhr war das Versammlungsgeschehen beendet. Im Anschluss wanderten die Personen sukzessive ab.

Gegen 21:15 Uhr stießen mehrere ehemalige Versammlungsteilnehmer beider Lager im Bereich U-Bahnhof Opernhaus aufeinander. Über den Notruf meldete sich ein Mann und gab an, von mehreren Personen angegriffen zu werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren diese bereits geflüchtet. Mehrere mutmaßlich Beteiligte konnten kurz darauf im Umfeld des Plärrers angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Ob es bei dem Aufeinandertreffen zuvor zu Straftaten gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Marc Siegl

