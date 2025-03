Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrerin kommt zu Fall

Wolkramshausen (ots)

Aus einem guten Gefallen heraus unterstützte eine Mopedfahrerin eine weitere Mopedfahrerin, die eine Panne hatte und gab ihr so eine Abschlepphilfe. Im Zuge des Schleppens verlor eine Mopedfahrerin das Gleichgewicht, kollidierte mit dem andern Moped und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die Verletzungen wurden durch einen hinzugezogenen Rettungswagen versorgt. An beiden Kleinkrafträdern entstand Sachschaden in Folge der Kollision.

