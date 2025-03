LPI-NDH: Radfahrerin gestürzt - Alkoholtest verläuft positiv

Bad Frankenhausen (ots) - Etwa 3000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einer Bushaltestelle in der Esperstedter Straße. Bei den Tatverdächtigen soll es sich bisherigen Ermittlungen zufolge um zwei männliche Personen gehandelt haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen ...

