Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Suhl (ots)

Am 16.08.2024, gegen 21.25 Uhr wurde ein 56jähriger Mann aus Dillstädt, welcher die Straße An der Hasel in Suhl mit seinem Quad befuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 0,81 Promille festgestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell