LPI-SHL: Zwei Drogenfahrten festgestellt

Bad Salzungen (ots) - Eine 22-jährige Autofahrerin stoppte Donnerstagabend ihren Pkw in der Vorderen Teichgasse in Bad Salzungen. Sie setzte anschließend zum Rückwärtsfahren an und übersah dabei den hinter ihrem Fahrzeug haltenden VW. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die 29-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

