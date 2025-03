Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Kassenhäuschen

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte Einbrecher verursachten an dem Kassenhäuschen des Japanischen Gartens in Bad Langensalza einen erheblichen Sachschaden. Zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, versuchten sie, sich gewaltsam Zutritt in das Kassenhäuschen zu verschaffen. Der Einbruchsversuch misslingt. Die Unbekannten machten keine Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0057786

