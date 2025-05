POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Mechernich-Satzvey (ots) - Auf einer Baustelle in der Straße Am Kirchturm in Mechernich-Satzvey wurde am Montag (5. Mai) um 16.15 Uhr ein Bauarbeiter angefahren. Ein 31-jähriger Bauarbeiter arbeitete in der ausgeschilderten und erkennbaren Baustelle auf der Fahrbahn und schloss die Ladeklappe eines Anhängers. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen überholte den Bauarbeiter und erfasste ihn am Fuß. Der Bauarbeiter wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein ...

mehr