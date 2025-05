POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung: Jetzt Kommissar oder Kommissarin bei der Polizei werden

Euskirchen (ots) - Eine 57-Jährige aus Zülpich hatte offenbar ein ganz eigenes Rezept gegen Frühjahrsmüdigkeit - allerdings keines, dass im Strafgesetzbuch besonders gut ankommt. Am Freitagnachmittag gegen 17.40 Uhr wurde eine Zeugin in einem Supermarkt in der Christian-Schäfer-Straße in Euskirchen stutzig: Vor ihren Augen befüllte eine Frau ihre Tasche mit insgesamt 22 Energy-Dosen. Die Zeugin informierte daraufhin einen Mitarbeiter in dem Supermarkt. An der Kasse ...

