Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau im Koffeinrausch

Euskirchen (ots)

Eine 57-Jährige aus Zülpich hatte offenbar ein ganz eigenes Rezept gegen Frühjahrsmüdigkeit - allerdings keines, dass im Strafgesetzbuch besonders gut ankommt.

Am Freitagnachmittag gegen 17.40 Uhr wurde eine Zeugin in einem Supermarkt in der Christian-Schäfer-Straße in Euskirchen stutzig: Vor ihren Augen befüllte eine Frau ihre Tasche mit insgesamt 22 Energy-Dosen.

Die Zeugin informierte daraufhin einen Mitarbeiter in dem Supermarkt. An der Kasse angekommen, bezahlte die Kundin keine Dosen. Stattdessen wollte sie den Markt samt Dosen-Vorrat verlassen.

Der Verkäufer hielt die Frau jedoch auf und übergab sie Polizeibeamten.

Wie sich herausstellte, war das nicht ihr erster Diebstahl an diesem Tag.

Bereits um 12.08 Uhr war sie in einem anderen Supermarkt in der Roitzheimer Straße in Euskirchen aktiv geworden.

Dort hatte sie sich gleich mehrere Koffein-Kombipakete geschnappt.

Insgesamt vier einzelne Dosen, zwei Sixpacks sowie eine passende Tasche zum Verstauen. Auch dieser Versuch blieb nicht unentdeckt.

38 Dosen Energydrinks mögen zwar Flügel verleihen - doch statt abzuheben, landete die Dame auf der Polizeiwache in Euskirchen.

Aufgrund einer bestehenden Fluchtgefahr wurde die 57-Jährige dem Polizeigewahrsam in Euskirchen zugeführt.

Anzeigen bezüglich des Ladendiebstahls wurden gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell