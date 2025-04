Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zaun beschädigt und Werkzeuge entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (1. April 2025), 18:00 Uhr und Donnerstag (3. April 2025), 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun an der Straße "Heidberg" in Kleve. Der oder die Täter schnitten ein Loch in den Zaun und verschafften sich so Zutritt zu einem Grundstück. Dort drangen die Täter in einen abgestellten Bauwagen ein und entwendeten aus diesem u.a. mehrere Akkuschrauber, einen Winkelschleifer sowie mehrere Werkzeugakkus.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040entgegen. (pp)

