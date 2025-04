Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kollision zwischen Pkw und Radfahrer: Männlicher Verkehrsteilnehmer entfernt sich nach Sturzgeschehen

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Mittwoch (2. April 2025) kam es gegen 07:50 Uhr an der Straelener Straße in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 41-jähriger Mann aus Straelen befuhr mit einem weißen VW die Straelener Straße in Fahrtrichtung Straelen. Nach aktuellem Kenntnisstand beabsichtigte der Mann einen jugendlichen Radfahrer zu überholen, welcher dann nach links lenkte, um seine Fahrt in Richtung Veenweg fortzusetzen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch der Radfahrer stürzte und sich am linken Arm verletzte. Nachdem ein kurzes Gespräch der beiden Unfallbeteiligten erfolgt und der Radfahrer dem Mann aus Straelen mitgeteilt hatte, dass es Ihm gut gehe, entfernte sich der Radfahrer über den Veenweg von der Örtlichkeit. Der Straelener, dessen Fahrzeug im Bereich der vorderen Stoßstange auf der Beifahrerseite beschädigt wurde, verständigte die Polizei und konnte den Radfahrer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 14 bis 15 Jahre alt - ca. 165 bis 170 cm groß - dunkle blonde Haare - Schürfwunde am linken Arm - trug eine Jacke sowie einen Pullover und einen Helm - schwarzes Mountainbike

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach dem jugendlichen Radfahrer und nimmt Hinweise unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern entgegen. (pp)

