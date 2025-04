Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Werkzeuge bei zwei Einbrüchen entwendet: Die Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (1. April 2025), 15:00 Uhr und Mittwoch (2. April 2025), 09:00 Uhr kam es in Rees zu zwei Einbrüchen, welche der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt bekannt wurden. Im weiteren Verkauf finden Sie Einzelheiten zu den beiden Einbrüchen.

Im Zeitraum von Dienstag (1. April 2025), 15:00 Uhr und Mittwoch (2. April 2025), 06:00 Uhr kam es an der Falkenstraße in Rees zu einem Einbruch. Dabei verschafften sich unbekannte Täter, vermutlich über ein gekipptes Fenster, Zutritt zu einem Rohbau und entwendeten diverse Werkzeuge. Zur Tatbeute zählten u.a. drei Akkubohrschrauber inkl. Akkus, zwei Handkreissägen inkl. Akkus sowie ein Entfernungsmesser.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in Rees an der Straße "Zur Jasba". Dort drangen unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag (1. April 2025), 20:00 Uhr und Mittwoch (2. April 2025), 09:00 Uhr über eine Zugangstür in eine Lagerhalle ein. In der Halle beschädigten die Täter eine weitere Tür und entwendeten zwei Werkzeugkoffer, in welchen sich u.a. mehrere Inbusschlüssel sowie Schraubenzieher befanden.

Ob die beiden zuvor beschriebenen Taten im Zusammenhang stehen, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen der Kripo Emmerich. Zeugenhinweise bitte an 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell