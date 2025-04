Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Goch und der Kreispolizeibehörde Kleve: Parkscheinautomaten aufgebrochen

Zeugen gesucht

Goch (ots)

In den letzten Wochen wurde wiederholt versucht, Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Goch aufzubrechen. Während es zum Teil bei Versuchen blieb, wurden in einigen Fällen die Automaten tatsächlich aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Zuletzt wurden am Mittwoch (02. April 2025) von den Mitarbeitern der Stadt drei aufgebrochene Parkscheinautomaten festgestellt. Diese Automaten standen an der Straße Hinter der Mauer sowie am Klosterplatz (zwei Automaten). Die Tatzeit lag bei allen drei Geräten in der Zeit von Dienstag (01. April 2025), 13:00 Uhr bis Mittwoch (02. April 2025), 09:15 Uhr. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Aufbrüchen machen können. Die Stadt Goch weist darauf hin, dass die Schäden an den Automaten erheblich höher sind als der eigentliche Beuteschaden durch das entwendete Bargeld. Dies führt zu einer nicht unerheblichen finanziellen Belastung der Stadt und damit der Einwohner. Daher wird gebeten, verdächtige Personen oder Feststellungen an den Parkscheinautomaten, insbesondere zur Nachtzeit, der Polizei unmittelbar zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080 oder die Notrufnummer 110.(sp)

