POL-DO: Auto fährt Kind auf der Provinzialstraße an - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Montagmorgen (17. Februar) gegen 8:20 Uhr einen Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Auto. Das Kind überquerte die Straße an einer Ampel und wurde von einem Auto angefahren. Nach dem Unfall lief das Kind weg. Die Polizei sucht Zeugen und das Kind.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Kind bei Grün die Ampel auf der Provinzialstraße in Höhe der Kreuzung Bövinghauser Dorfstraße. Ein 24-jähriger Autofahrer bog von der Bövinghauser Dorfstraße nach rechts in die Provinzialstraße ab und kollidierte mit dem Mädchen. Das Kind stürzte zu Boden. Nach kurzer Zeit stand es wieder auf und lief die Provinzialstraße in Richtung Bochum davon. Möglicherweise wurde das Mädchen bei dem Unfall verletzt.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die etwas gesehen haben und das verletzte Mädchen. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiwache Lütgendortmund unter 0231/132-2621.

