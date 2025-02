POL-DO: Wohnungsbrand in Dortmund-Mitte: 2. Folgemeldung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0167 Über 10.000 Stunden Videobeobachtung, fast 400 Arbeitsstunden für die Videoauswertung und zahlreiche erfasste Delikte dank spürbarer Video- und Polizeipräsenz im öffentlichen Raum: Dies ist die Bilanz des Jahres 2024 in puncto Videobeobachtung in Dortmund an den drei Standorten Brückstraße, Münsterstraße und Dietrich-Keuning-Park. "Ich sage es immer wieder: Die Videobeobachtung hat ...

mehr