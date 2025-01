Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf dem Luisenplatz geschlagen

Polizei sucht geschädigten Mann

Darmstadt (ots)

Zum Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der am Donnerstagabend (16.1.) in eine Auseinandersetzung am Luisenplatz verwickelt war. Gegen 18.20 Uhr schlug eine 26-jährige Frau ihn ins Gesicht, wobei er sich an der Lippe verletzte. Beide standen im Bereich der Haltestelle Platz 6, als eine Polizeistreife hinzukam. Der Mann hatte eine normale Statur und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Bluejeans und einer grauen Mütze.

Die Polizei bittet den Mann oder Personen die ihn kennen, sich beim Kommissariat 35 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell