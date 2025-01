Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Bürstadt (ots)

Kriminelle sind in der Zeit zwischen Freitagabend (24.01.) und Montagmorgen (27.01.) in eine Firma in der Lorscher Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich die Täter gewaltsam durch eine Scheibe Zutritt zum Gebäude verschafft und hier Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Geld.

Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kripo hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell