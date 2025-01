POL-DA: Mainspitze/Rüsselsheim: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen/Kripo appelliert: "Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun!"

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) - Kriminelle erbeuteten in Mosbach mehrere Schmuckstücke aus einem Einfamilienhaus. Am Donnerstagabend (23.1.) begaben sich die Unbekannten zuerst auf die Terrasse des Hauses und hebelten an der dortigen Tür. Als ihnen das Eindringen misslang versuchten sie an einem Fenster. Hierdurch stiegen sie zwischen 19.30 und 22.40 Uhr ein. Sie ...

