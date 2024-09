LPI-GTH: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Ilmenau (ots) - Eine 58-Jährige befuhr gestern Abend die Straße "Grenzhammer" mit ihrem Fahrrad stadteinwärts. An der Einmündung "Am Helmholtzring" wollte eine 60-Jährige mit ihrem VW nach rechts in die Langewiesener Straße einbiegen. Hierbei missachtete die Pkw-Fahrerin offenbar die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und es kam zur Kollision. Die 58 Jahre alte Frau wurde dabei verletzt. (mla) Rückfragen bitte an: ...

mehr