POL-RE: Recklinghausen: Mann im Keller überrascht - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Identifizierung eines Mannes helfen können. Der Unbekannte hielt sich am Freitag in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Dortmunder Straße auf, als ihn ein 39-jähriger Österreicher dort überraschte. Der Unbekannte kam ihm gegen 13 Uhr aus dem Keller entgegen und schlug ihn auf den Kopf, bevor er davonlief. Dabei erlitt der Österreicher eine Verletzung, weshalb er in ein Krankenhaus gefahren wurde, wo er letztlich verblieb. Was der Mann im Keller wollte, kann derzeit nicht gesagt werden.

Personenbeschreibung:

Ca. 1,75m - 1,80m groß, 35 - 45 Jahre alt, dick (geschätzte 140kg), Dreitagebart, dunkle Kleidung, dunkle Kapuze oder Maske.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

