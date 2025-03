Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Freiburg Stadtgebiet

Am 15.03.205 gegen 18.05 Uhr kam es auf der Besanconallee Richtung St. Georgener Straße in Höhe eines Supermarkts, Fahrtrichtung Weingarten, zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte PKW-Führer befuhr hierbei den linken Fahrstreifen und wechselte unvermittelt ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu setzen auf den rechten Fahrstreifen. Ein weiterer PKW-Führer befuhr zu diesem Zeitpunkt den rechten Fahrstreifen. Dieser musste daraufhin nach rechts in Richtung Bordsteinkante ausweichen, um eine Kollision mit dem fahrstreifenwechselnden PKW zu vermeiden. Hierbei entstand Sachschaden am vorderen Reifen sowie am PKW des Geschädigten. Der Unfallbeteiligte PKW-Führer entfernte sich daraufhin in Richtung der B31A, Betzenhausen. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zum Unfallhergang und zum unfallverursachenden PKW-Führer sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich telefonisch mit der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

FLZ/Mo

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell