Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Herbolzheim -- Polizei sucht nach Verfolgungsfahrt Zeugen !

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 14.03.2025, gg.14:30 Uhr entzog sich der Fahrer eines VW Touran einer Polizeikontrolle. Er befuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Hauptstraße in Herbolzheim, bog in die Rheinhausenstraße ab und konnte schlussendlich erst in der Leitstraße angehalten und der männliche Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand und überdies nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei Emmendingen sucht nun Zeugen, welche die Verfolgungsfahrt mit der Polizei beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Fahrverhalten des flüchtigen Pkw bzw. zur gefahrenen Geschwindigkeit machen können.

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier in Emmendingen, Tel. 07641 5820

RE, MW

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell