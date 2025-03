Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Frontalkollision innerorts

Freiburg (ots)

Am Freitag, 14.03.2025, gegen 11 Uhr, ereignete sich im Stühlinger Stadtteil Weizen ein Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Hyndai. Der 60-jährige Fahrer des Lieferwagens befuhr die Ehrenbachstraße in Richtung B314 und geriet innerorts in den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit dem in entgegengesetzte Richtung fahrenden 80-jährigen Hyndaifahrer. Beide Fahrzeuglenker wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 8000EUR. Im Rahmen der Prüfung der Verkehrstüchtigkeit konnte beim Lieferwagenfahrer ein Alkoholwert von über 3 Promille festgestellt werden, was zu einer Blutentnahme und zur Beschlagnahme des Führerscheins führte.

