POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannte entwenden Geldbörse - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 13.03.2025, gegen 13:15 Uhr, sollen zwei Unbekannte in der Bahnhofstraße in Tiengen die Geldbörse eines Heranwachsenden entwendet haben. Der 20-Jährige stand mit der Geldbörse in der Hand an der Bushaltestelle im Bereich des Finanzamtes. Hierbei wäre er zunächst von einem Unbekannten angesprochen worden. In der Folge hätte sich ein weiterer Unbekannter genähert und seine Geldbörse mitsamt Inhalt entwendet. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass sich die beiden Unbekannten gekannt haben dürften. Folgende Beschreibung der Beiden liegt vor: jugendlich, ca. 15 Jahre alt, etwa 165 cm groß, bekleidet mit Kapuzenpullovern, Kapuze jeweils über den Kopf gezogen. Der Polizeiposten Tiengen, 07741 8316-0, ermittelt. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter 07751 8316-0 Hinweise entgegen.

