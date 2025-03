Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall im Parkhaus - beschädigter roter Pkw gesucht

Am Donnerstag, 13.03.2025, gegen 16.00 Uhr, wollte ein 80-jähriger Mann mit seinem Peugeot im Parkhaus "Am Burghof", auf dem ebenerdigen Parkdeck von der Weinbrennerstraße kommend, in eine Parklücke einparken. Dabei fuhr er wohl gegen die Fahrertür eines geparkten roten Pkw. Der 80-Jährige parkte dann wieder aus und stellte seinen Peugeot eine Etage tiefer auf einem Parkplatz ab. Als der 80-Jährige einen Hinweiszettel an den roten Pkw anbringen wollte, sei dieser nicht mehr vor Ort gewesen. Der am roten Pkw entstandene Schaden sei nicht unerheblich.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht nun den an der Fahrertür beschädigten roten Pkw. Der Besitzer oder die Besitzerin möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen.Ebenso Zeugen, welche Hinweise zu dem beschädigten roten Pkw geben können.

