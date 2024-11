POL-ST: Rheine, Brand in Mehrfamilienhaus

Hörstel (ots) - Am Donnerstagabend (21.11.2024) gegen 22.33 Uhr ist es an der Lange Straße, nahe der Eisdiele in Hörstel-Bevergern zu einem Diebstahl aus einem Geldautomaten gekommen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang und endwendete die Kassette mit Wechselgeld. Der Automatenaufbruch wurde am Abend durch einen Zeugen gemeldet. Hinweise zur Tat nimmt die Wache Rheine unter der Telefonnummer 05971/ 938-4215 ...

