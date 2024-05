Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Das Hauptzollamt Nürnberg bezieht Stellung gegen sexuelle Belästigung und Mobbing

Mit der Unterzeichnung der Erklärung "Gemeinsam gegen Sexismus und sexuelle Belästigung" ist das Hauptzollamt Nürnberg Ende April dem Bündnis gegen Sexismus beigetreten. "Ob im öffentlichen Raum, in den Medien, der Politik oder am Arbeitsplatz, Sexismus und Mobbing können im Alltag in ganz unterschiedlicher Weise auftreten, dem muss man von Anfang an entgegentreten." so die Leiterin des Hauptzollamts Nürnberg, Sabine Heise. "Sexismus am Arbeitsplatz belastet nicht nur die Betroffenen, sondern auch das Arbeitsklima, es kann auch zu Krankheit der betroffenen Personen führen."

Zusatzinformation:

Das von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus, im Februar 2023 gegründete Bündnis zählt inzwischen über 600 Mitglieder, darunter die Generalzolldirektion und viele Hauptzollämter in Deutschland. Ziel des Bündnisses ist es, Sexismus und sexuelle Belästigung zu erkennen, hinzusehen und zu zeigen, wie dem gemeinsam entgegengewirkt werden kann. Bereits seit 2016 ist das Hauptzollamt Nürnberg zum audit berufundfamilie zertifiziert und wurde 2022 in der Brigitte-Studie bereits zum vierten Mal zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands für Frauen gekürt.

