FW Bremerhaven: Neubau einer Feuer- und Rettungswache für die Berufsfeuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven

Die Feuerwehr Bremerhaven lädt Pressevertreterinnen und Pressevertreter am Mittwoch, den 04. Dezember 2024, zu einem Pressegespräch über den Neubau der "Feuer- und Rettungswache Überseehafen" der Berufsfeuerwehr ein. Sie erfahren den Ablauf des Verfahrens, inklusive Hindernissen, bis hin zum finalen Entwurf und den weiteren Ablauf des Projektes. Durch den Pressetermin führen:

- Oberbürgermeister Melf Grantz, - Stadtrat Peter Skusa, Feuerwehrdezernent - Jens Cordes, Leiter der Feuerwehr - Holger Schneeberg, Betriebsleitung Seestadt Immobilien - Bennet Fenrich, Projektsteuerung Seestadt Immobilien

Details zum Pressegespräch: - Datum: Mittwoch, 04. Dezember 2024 - Ort: Stadthaus 1, Sitzungsraum 237, Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42, 27576 Bremerhaven - Uhrzeit: 11:30 Uhr im Anschluss an die Magistratssitzung - Anmeldung: Bitte melden Sie sich per E-Mail an unter: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

