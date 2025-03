POL-FR: Breisach: Feuerwehreinsatz anlässlich Containerbrand

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 13.03.2025, in dem kurzen Zeitraum zwischen 10.50 Uhr bis 11.00 Uhr, wurde ein grauer BMW X 3 von einem anderen Fahrzeug stark beschädigt. Der BMW stand in der Salzbrunnenstraße in Höhe der Hausnummer 7 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Belchenstraße. Nach Sachlage befuhr ...

mehr