POL-FR: Bad Bellingen: Unfallflucht in der Salzbrunnenstraße - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.03.2025, in dem kurzen Zeitraum zwischen 10.50 Uhr bis 11.00 Uhr, wurde ein grauer BMW X 3 von einem anderen Fahrzeug stark beschädigt. Der BMW stand in der Salzbrunnenstraße in Höhe der Hausnummer 7 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Belchenstraße. Nach Sachlage befuhr der Führer des unbekannten Fahrzeuges die Salzbrunnenstraße ebenfalls in Fahrtrichtung Belchenstraße und fuhr vermutlich ungebremst auf den am Fahrbahnrand geparkten BMW auf. Der BMW wurde im Heckbereich massiv beschädigt. Ein wirtschaftlicher Totalschaden wird vermutet. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, erhofft sich Hinweise von Zeugen zu dem unbekannten Fahrzeug, da der Unfall akustisch sicherlich wahrnehmbar war und das unbekannte Fahrzeug im Frontbereich massiv beschädigt sein dürfte.

