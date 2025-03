Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Nötigung und Beleidigung auf einem Discounter Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Nötigung mit Beleidigung kam es am Mittwoch, 12.03.2025 gegen 15.00 Uhr auf einem Discounter Parkplatz in der Straße "Auf der Gänsmatt". Im Bereich der dortigen DHL-Station war ein Ehepaar gerade beschäftigt ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Fahrzeuges zu versorgen, als sich eine 65 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw näherte und sie mit wiederholten Gas geben, Abbremsen und dichtes Auffahren das Ehepaar genötigt haben soll. Weiter soll die 65-Jährige das Ehepaar verbal beleidigt haben, den Stellplatz zu räumen. Der Parkplatz war zum Zeitpunkt des Vorfalls stark frequentiert. Daher hofft das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

