Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Zwei Firmeneinbrüche in einer Nacht

Freiburg (ots)

Eichstetten - Zwei Firmeneinbrüche in der Bruckmattenstraße im Gewerbegebiet Eichstetten wurden am Donnerstagmorgen 13.03.2025 dem Polizeirevier Breisach gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich demnach in der Nacht zuvor jeweils durch das einschlagen von Fenstern Zutritt in die Gebäude. In einem Fall diente eine vor Ort vorgefundene Alu-Leiter als Aufstiegshilfe um dann über eine eingeschlagene Balkontüre im 1. OG in die Innenräume zu gelangen. Insgesamt wurden die Büroräume durchsucht und sämtliche Rollcontainer durchwühlt. Eine aufgefundene Geldkassette wurde aufgebrochen und blieb entleert am Tatort zurück. Des Weiteren wurde in einem Fall eine Spiegelreflexkamera der Marke Canon Modell Eos in Originalverpackung entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 2000 Euro. Der Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten in Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung erfolgte auch durch Spezialisten des Polizeipräsidiums Freiburg.

