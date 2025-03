POL-MR: Rosenthal - Mehrere hundert Meter Holz aus Wald gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots) - Cölbe: In Bushaltestelle gekracht Erheblicher Schaden an einer Bushaltestelle und einem Opel entstand an Dienstagabend, 11. März, durch einen Unfall in der Kasseler Straße. Gegen 21.25 Uhr kam ein 39-jähriger Kirchhainer auf der Fahrt nach Kirchhain nach links von der L3089 ab und krachte mit dem Opel in die Bushaltestelle und gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer kam leicht verletzt ins ...

