Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: In Bushaltestelle gekracht + Mauer gerammt + Dieb überrascht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe: In Bushaltestelle gekracht

Erheblicher Schaden an einer Bushaltestelle und einem Opel entstand an Dienstagabend, 11. März, durch einen Unfall in der Kasseler Straße. Gegen 21.25 Uhr kam ein 39-jähriger Kirchhainer auf der Fahrt nach Kirchhain nach links von der L3089 ab und krachte mit dem Opel in die Bushaltestelle und gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Möglicherweise spielte die Alkoholisierung eine Rolle bei der Unfallursache, das Atemalkoholtestgerät zeigte über 0,5 Promille an. Der Opel musste aufgrund des Frontschadens abgeschleppt werden, der Schaden liegt bei geschätzt 15.000 Euro, was einem Totalschaden entsprechen dürfte. Hinzu kommt der etwa 5.000 hohe Schaden an der Haltestelle und am Verkehrszeichen.

Neustadt: Mauer gerammt

Etwa sieben Meter einer Grundstücksmauer zerstörte ein unbekannter Fahrer in der Alsfelder Straße. Der geschätzt 10.000 Euro hohe Schaden entstand zwischen Freitag, 7. März, 21 Uhr, und Samstag, 7 Uhr. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Dieb überrascht

Ein dunkel gekleideter, etwa 180cm großer Mann mit einem Rucksack flüchtete Freitagmorgen, 7. März, nachdem ein Anwohner ihn beim versuchten Einbruch in ein Kellerabteil in der Mozartstraße überrascht hatte. Gegen 4.30 Uhr versuchte der Dieb in dem Mehrfamilienhaus gerade, eine Kellertür mit Werkzeug zu öffnen, als der Zeuge auf ihn traf und der Unbekannte wegrannte. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor. Bisherigen Ermittlungen zufolge entstand kein Schaden und der Mann flüchtete ohne Diebesgut. Die Kriminalpolizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, insbesondere auch bei Mehrfamilienhäusern sämtliche Zugangsmöglichkeiten zum Haus geschlossen zu halten. Haustüren, Kellertüren und Garagentore sollten bestenfalls auch abgeschlossen sein.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell