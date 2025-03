Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Autoscheibe zerstört + An Tür gescheitert + Falsche "Zivilstreife" hielt Fahrzeug an - Zeugensuche + Diebe gestört? + Renault touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lahntal- Sterzhausen: Autoscheibe zerstört

In der Obere Bahnhofstraße zerstörten Unbekannte eine Scheibe eines weißen Ford Transit. Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand zwischen Montag, 3 März, 11 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr. Die Marburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: An Tür gescheitert

An der Eingangstür des Rewe-Markts in der Herrenwaldstraße machten sich in der Nacht auf Freitag, 7. März, Unbekannte zu schaffen. Zwischen Mitternacht und 5.50 Uhr versuchten sie offenbar die Tür zu öffnen, scheiterten dabei aber und flüchteten unverrichteter Dinge. Es entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Falsche "Zivilstreife" hielt Fahrzeug an - Zeugensuche

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Delikte Betrug und Amtsanmaßung gegen zwei noch unbekannte Männer. Diese hielten am Samstag, 8. März, ein anderes Fahrzeug auf der B3 an, indem sie den Anschein einer polizeilichen Zivilstreife machten.

Gegen 21.20 Uhr befand sich ein 20-Jähriger aus Wetter mit seinem PKW auf der B3 von Wehrda in Gießen, als ihn ein dunkler PKW; vermutlich ein VW Passat, überholte und ihn mit laufendem blauen Blinklicht in der Heckscheibe dazu bewegte, auf dem Standstreifen anzuhalten. Ein Mann gab sich daraufhin als Polizeibeamter aus und informierte den 20-Jährigen, dass der Aufkleber auf seiner Frontscheibe eine Ordnungswidrigkeit darstellen und 150 Euro kosten würde, aber auch die Zahlung von jeweils 50 Euro an beide "Beamte" möglich und damit die "Sache erledigt sei". Auf Nachfrage zeigte er einen angeblichen Dienstausweis, jedoch überzeugte das Dokument den 20-Jährigen nicht. Er fragte daraufhin nach einer uniformierten Polizeistreife, woraufhin sich der Mann wieder ins Auto setzte, weiterfuhr und die B3 an der Abfahrt Messeplatz verließ.

Beide Männer sollen schlank, etwa 190cm groß und etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Einer trug eine Brille mit breitem Gestell, ein schwarzes Nike-Sweatshirt und eine blaue Jeans. Der andere fiel durch einen vermutlich norddeutschen Dialekt auf.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich wahrscheinlich um einen schwarzen VW Passat neueren Baujahres mit Korbacher Kennzeichen (KB-). Der Rest der beiden Nummernschilder war mit Klebeband abgeklebt und daher nicht erkennbar.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem ist das beschriebene Fahrzeug aufgefallen? Wer kann die Beschreibungen zu den Personen oder zum PKW ergänzen? Wer hat den PKW mit dem Blaulicht in der Heckscheibe gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Wehrda: Diebe gestört?

In der Tom-Mutter-Straße ließen Diebe Werkzeug zurück, das sie offenbar bereits zum Abtransport positioniert hatten. Zwischen Samstag, 8. März, 31.30 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, zerbrachen sie die Scheiben von vier geparkten Firmenfahrzeugen und nahmen diverses Werkzeug aus den Fahrzeugen heraus. Offenbar wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört, denn sie ließen das Diebesgut im vermutlich vierstelligen Wert zurück. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Steffenberg- Niedereisenhausen: Renault touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte auf dem Parkplatz in der Straße Kaufpark Steffenberg einen schwarzen Renault Zoe, der dort zwischen 16.10 Uhr und 16.45 Uhr am Mittwoch, 5. März, parkte. Anstatt sich um den etwa 5.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

