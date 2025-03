Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Mann ausgeraubt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Drei unbekannte Männer überfielen am Mittwoch, 5. März, einen 49-jährigen Marburger, der alleine zu Fuß unterwegs war. Gegen 16.50 Uhr griffen sie ihn von hinten unvermittelt auf dem Waldweg an, der von der Straße In der Badestube zur Chemnitzer Straße führt. Dabei schlug ihn einer der drei Männer mehrfach und verletzte ihn offenbar mit einem Messer am Finger. Anschließend griff der Mann in eine Hosentasche des 49-Jährigen, entwendete daraus 1.000 Euro und flüchtete zusammen mit den anderen beiden Unbekannten. Eine RTW-Besatzung brachte den schwer verletzten Marburger zur Behandlung ins Krankenhaus. Zu den drei Unbekannten liegt zur Personenbeschreibung lediglich vor, dass einer maskiert gewesen sein soll und einer eine graue Jacke trug. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang drei möglicherweise verdächtige Männer in der Nähe aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060).



