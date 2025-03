Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg/ Cölbe: Polizei stellt 35 Pedelecs und Zubehör sicher- Ermittlungen dauern an

Im Rahmen der Vollstreckung von zwei Durchsuchungsbeschlüssen fanden Polizeibeamte Mitte Februar insgesamt 35 Pedelecs sowie etliches Zubehör im Gesamtwert von über 130.000 Euro.

Anfang Februar starteten die Ermittlungen zum Diebstahl mehrerer Pedelecs, nachdem in einem Marburger Fachmarkt aufgefallen war, dass mehrere Fahrräder fehlten. Firmenintern konnte schnell herausgefunden werden, dass sich der Tatverdacht gegen einen eigenen Mitarbeiter richtet, der wiederrum mit mindestens einem Komplizen gemeinsam agierte. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Ermittlungen regten die Marburger Polizeibeamten bei der Staatsanwaltschaft Marburg die Erwirkung von zwei Durchsuchungsbeschlüssen an. Nach unmittelbaren Erlass der Anordnungen durch das Amtsgericht Marburg konnten die Beschlüsse bereits wenige Tage später vollstreckt werden. Dabei nahmen die Beamten den 32-jährigen Mitarbeiter aus dem Fachhandel vorläufig fest. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste er die Beamten auf die Polizeistation begleiten, die er später wieder verlassen durfte. In seiner Wohnung fanden die Beamten keine Beweismittel, allerdings stellten sie sein Handy sicher. In der Wohnung des zweiten, abwesenden Tatverdächtigen fanden die Beamten drei Pedelecs sowie 26 Pedelec-Akkus im Gesamtwert von etwa 31.000 Euro. Zudem erlangten sie Hinweise auf eine angemietete Garage. In dieser fanden die Polizisten weitere, größtenteils neuwertige 32 Pedelecs, sowie zahlreiche Akkus, Aufladegeräte und weitere Zubehörteile im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro. Bisher konnten bereits 12 Pedelecs im Wert von etwa 40.000 Euro sowie Zubehör im Wert von etwa 20.000 Euro zugeordnet und dem Fachhandel wieder ausgehändigt werden. Die weiteren Zuordnungen sowie die Ermittlungen dauern an. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich um Diebesgut aus dem gesamten Bundesgebiet handelt.

