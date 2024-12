Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 6.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter, als sie am Sonntag (01.12.2024) gegen 23.15 Uhr in ein Firmengebäude im Gröninger Weg in Großingersheim einbrachen. Die Unbekannten warfen mutmaßlich eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen die Tel. 07142 405-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

