Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim/Murr(L1126): Frontalkollision fordert mehrere Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend kam des gegen 18:00 Uhr auf der Strecke von Steinheim nach Erdmannhausen auf Höhe der Einmündung Lehrhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der 25-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr auf der Landstraße in Richtung Erdmannhausen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit der entgegenkommenden 44-jährigen Fahrerin eines 1er BMW kollidierte. Im BMW wurden die 76-Jährige Beifahrerin schwer, die Fahrerin sowie die Mitfahrer im Alter von 61, 41 und 10 Jahren leicht verletzt. Der Fahrer des VW wurde ebenfalls leicht verletzt, alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den PKW beträgt circa 18.000 Euro. Die Fahrbahn musste in beide Richtungen für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Straßenreinigung für insgesamt viereinhalb Stunden bis gegen 22:45 Uhr gesperrt werden. Neben der Polizei befanden sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Straßenmeisterei Ludwigsburg im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell