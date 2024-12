Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrt missachtet - Vier Personen leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Obere Vorstadt / Hirsauer Straße. Die 24-jährige Fahrerin eines Pkw der Marke Seat befuhr die Hirsauer Straße. An der Einmündung zur Straße "Obere Vorstadt" bog sie nach links ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des dort fahrenden, 21-jährigen VW-Fahrers. Selbst ein Ausweichmanöver konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Die Fahrerin des Seat wurde durch den starken Zusammenstoß leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Insassen im Seat blieben unverletzt. Im VW blieb der Fahrer beim Unfall unverletzt, jedoch erlitten seine drei Mitfahrer im Alter von 23, 24 und 29 Jahren leichte Verletzungen. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

