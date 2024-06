POL-PDLD: Landau - Unfallverursachender Radfahrer war durch Handy abgelenkt

Annweiler (ots) - Am 26.06.2024 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Diebstahl eines Geldbeutels in einem Supermarkt in der Landauer Straße in Annweiler zum Nachteil eines 84-Jährigen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass dessen Geldbeutel während des Einkaufs aus der Hosentasche entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 60 Euro. Ein ...

