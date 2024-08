POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti in Wiltingen

Morbach (ots) - Am Freitag, den 09. August 2024, parkte die Geschädigte ihren PKW in der Zeit von 16:10 Uhr bis 16:30 Uhr in der zweiten Reihe des Lidl-Parkplatzes in 54497 Morbach. In dieser Zeit touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den PKW der Geschädigten auf der Beifahrerseite. Dadurch entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um den ...

