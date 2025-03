Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ohne Führerschein und Versicherung, aber mit Drogen unterwegs + Fußgänger flieht nach Unfall

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach: Ohne Führerschein und Versicherung, aber mit Drogen unterwegs

Eine Streife der Polizeistation Biedenkopf stoppte gestern Mittag eine Autofahrerin in Hartenrod. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gegen 13.10 Uhr stellte sich nicht nur heraus, dass die Frau am Steuer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Kennzeichen an dem gestoppten Kleinwagen waren zudem gefälscht. Den Beamten ergab sich ferner der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Die 55-jährige Verkehrsteilnehmerin hatte zudem über 7 Gramm Amphetamin dabei. Ihre Fahrt war beendet, sie musste mit zur Dienststelle. Nachdem ein Arzt eine Blutentnahme durchgeführt hatte, wurde die 55-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Marburg: Fußgänger flieht nach Unfall

Bereits am 24.2. kam es in der Universitätsstraße zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem Fußgänger. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß der Audifahrer gegen 23.35 Uhr gegen einen auf der Fahrbahn laufenden Mann. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 14. Der Fußgänger lief nach dem Unfall einfach davon. Auf Ansprache reagierte er aggressiv. Ein aufmerksamer Zeuge lief dem Mann nach, verlor ihn aber in Höhe der Weidenhäuser Brücke aus den Augen. Am Audi entstand ein Schaden am Außenspiegel und der Windschutzscheibe. Ob der flüchtige Mann verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Der alkoholisierte Unbekannte hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, längere, gewellte, gräuliche Haare und ein vernarbtes Gesicht. Es könnte sich laut Beschreibung um einen Osteuropäer handeln.

Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität des flüchtigen Fußgängers geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell