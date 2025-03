Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Auffahrunfall auf der Lucke - ein Unfallbeteiligter flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.03.2025, gegen 16.00 Uhr, soll ein unbekannter Pkw an der "Luckekreuzung" auf den Pkw einer 25-jährigen Frau aufgefahren sein. Danach flüchtete der unbekannte Fahrer. Die 25-Jährige befuhr mit ihrem weißen VW die Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend und verließ an der Anschlussstelle Kandern die Autobahn. An der Kreuzung zur Kreisstraße 6354 hielt sie an der Stoppstelle an. Ein hinter der 25-jährigen Pkw-Fahrerin fahrender unbekannter Pkw-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr in das Heck des weißen VW. Danach entfernte sich der unbekannte Pkw-Fahrer umgehend von der Örtlichkeit. An dem weißen VW sei ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstanden. Zu dem Verursacherfahrzeug oder dem Fahrer liegen hier keine weiteren Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug oder dem Fahrer geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell