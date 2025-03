Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchter Einbruch + Tür beschädigt + Raub war vorgetäuscht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Versuchter Einbruch

Über das Dach versuchten Diebe in den Edeka-Markt in der Hindenburgstraße einzusteigen und verursachten dabei einen etwa 200 Euro hohen Schaden. In den Supermarkt gelangten sie bei ihrem Versuch am Donnerstag, 13. März, zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr nicht. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum Personen auf dem Dach aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Tür beschädigt

In der Bahnhofstraße beschädigten Unbekannte die Eingangstür zu einem Döner-Imbiss, in dem sie die Glasscheibe zerstörten. Der etwa 500 Euro hohe Schaden entstand am Donnerstag, 13. März, zwischen 8.15 Uhr und 9 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Raub war vorgetäuscht

Ein 49-jähriger Marburger schilderte der Polizei am 5. März, auf einem Waldweg ausgeraubt worden zu sein. Die Täter hätten dabei 1.000 Euro erlangt (Pressemeldung dazu unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5984911 ). Die weiterhin andauernden Ermittlungen ergaben inzwischen, dass es diese Tat nicht gab. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen dem Vortäuschen einer Straftat. Nähere Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell