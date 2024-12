POL-FR: Vörstetten/Denzlingen: Sachbeschädigung durch mehrere Eierwürfe

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 17.12.2024, waren wieder Unbekannte, welche sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk ausgaben, in Weil am Rhein und in Lörrach unterwegs. Gegen 12.30 Uhr suchten die beiden Unbekannten eine 83-jährige Frau in der Bläserstraße auf und gaben sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk aus. Man ...

mehr