Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Weihnachtsdekoration vor Geschäft entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Backladen in der Grenzacher Straße wurde am Wochenende gleich zweimal von unbekannten Dieben aufgesucht. Am Samstag, 14.12.2024, gegen 16.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter zwei Keramikfiguren, zwei Holzkerzen, zwei Wichtelmänner sowie einen Tannenbaum im Blumentopf, welche als Weihnachtsdekoration vor dem Backladen aufgestellt waren. Nach Sachlage wurden die entwendeten Gegenstände in einem grauen Pkw-Kombi der Marke Skoda eingeladen. Am Sonntag, 15.12.2024, gegen 15.45 Uhr, wurde an der gleichen Örtlichkeit ein Adventskranz von einem Unbekannten entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang ein grauer Skoda Kombi in der Grenzacher Straße aufgefallen ist und Hinweise dazu geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell