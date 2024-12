Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Auffahrunfall auf Autobahn mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.12.2024, gegen 09.00 Uhr, kam es auf der Autobahn A 5 zu einem Auffahrunfall, an welchem sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen auf der Autobahn A 5 in südlicher Richtung, als er zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein aufgrund der Verkehrslage abbremsen musste. Ein hinter ihm fahrender 53-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 42-Jährigen auf. In der Folge fuhren drei weitere Pkw-Fahrer im Alter zwischen 20 bis 51 Jahren sowie eine 48-jährige Pkw-Fahrerin auf die vor ihnen fahrenden Pkws auf. Keiner der Beteiligten machte Verletzungen geltend. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen gesperrt werden. Eine Umleitung über den Standstreifen wurde eingerichtet. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

