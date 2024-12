Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein sowie Lörrach: "Falsche Mitarbeiter" vom Wasserwerk unterwegs - Diebstahl aus Wohnung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.12.2024, waren wieder Unbekannte, welche sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk ausgaben, in Weil am Rhein und in Lörrach unterwegs.

Gegen 12.30 Uhr suchten die beiden Unbekannten eine 83-jährige Frau in der Bläserstraße auf und gaben sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk aus. Man müsse in ihre Wohnung um die Wasserqualität zu prüfen. Die Überprüfung habe etwa 10 Minuten gedauert. In dieser Zeit entwendete einer der beiden Unbekannten Schmuck aus dem Schlafzimmer der 83-Jährige. Der Diebstahl fiel der 83-Jährigen erst Stunden später auf.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Einer der beiden Unbekannten hatte eine auffällige Narbe im Gesicht.

Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Personen, welche ebenfalls Opfer oder Zeuge dieser dreisten Masche geworden sind. Hinweise zu den "Falschen Mitarbeitern" nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621 97970 entgegen.

Ebenfalls am Dienstag, 17.12.2024, bereits gegen 11.00 Uhr, waren vermutlich die gleichen beiden Unbekannten auch schon in Lörrach unterwegs. Einer der Unbekannten klingelte in der Hartmattenstraße bei einer 76-jährigen Frau und gaben sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk aus, welche den Wasseranschluss überprüfen müsse. Es wird vermutet, dass die Wohnungstür nicht richtig geschlossen wurde und so der zweite Unbekannte in die Wohnung schleichen konnte. Aus der Wohnung der 76-Jährigen wurden eine Schatulle mit persönlichen Unterlagen sowie Schmuck entwendet. Auch dieser Diebstahl wurde erst später bemerkt.

Der Unbekannte in Lörrach wird gleich beschrieben wie in Weil am Rhein. Zudem war er dunkel gekleidet und zeigte der 76-Jährigen kurz einen Art "Ausweis".

Auch das Polizeirevier Lörrach sucht Personen, welche ebenfalls Opfer oder Zeuge dieser dreisten Masche geworden sind. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lörrach unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

Folgende Tipps der Polizei sollten Sie beachten:

- Seien Sie stets misstrauisch, wenn sie Fremde in ihre Wohnung lassen. Lassen sie niemanden in ihre Wohnung, wenn sie ein ungutes Gefühl haben. Dies ist keinesfalls unhöflich! - Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe! Wählen Sie dazu die Notrufnummer 110 - Sprechen Sie nie mit Fremden über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Sprechen Sie darüber mit Vertrauten / Verwandten

- Sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und informieren Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell